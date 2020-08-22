ضبط ما يزيد عن طن من المخدرات جنوب شرقي البلاد

وأضاف البيان، ان قوات "اللواء 110 سلمان الفارسي" تمكنت من ضبط هذا الكم من المخدرات في منطقة "روتك" الحدودية التابعة لمدينة سراوان من خلال مراقبة مهربي المخدرات بصورة خفية في إطار عمليات إستخبارية مدروسة ومعقدة.
انتهى**أ م د
طهران/22 آب/أغسطس/إرنا- أصدرت دائرة العلاقات العامة للقوة البرية للحرس الثوري بيانا اليوم السبت، أعلنت فيه عن ضبط طن واحد و120 كغم من المخدرات بواسطة قوات "اللواء 110 سلمان الفارسي" في المناطق الحدودية لمدينة سراوان التابعة لمحافظة سيستان وبلوجستان (جنوب شرقي البلاد).
وأضاف البيان، ان قوات "اللواء 110 سلمان الفارسي" تمكنت من ضبط هذا الكم من المخدرات في منطقة "روتك" الحدودية التابعة لمدينة سراوان من خلال مراقبة مهربي المخدرات بصورة خفية في إطار عمليات إستخبارية مدروسة ومعقدة.
انتهى**أ م د
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