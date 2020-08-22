ضبط ما يزيد عن طن من المخدرات جنوب شرقي البلاد

طهران/21 آب/أغسطس/إرنا- أكد وزير الخارجية، محمد جواد ظريف، في بيان حقائق قدمه الى رئيس مجلس الأمن الدولي، "ان الولايات المتحدة تنازلت رسميا عن أي حق في استخدام آلية تسوية النزاع" و"ان الشعب الإيراني يتوقع من مجلس الأمن أن يسائل أميركا عن الأضرار غير القابلة للتعويض التي ألحقتها به".