ظريف يتحدث عن خروج اميركا من الاتفاق النووي وتناقضاتها السلوكية

وفي هذه الرسالة التي جاءت بعنوان "من لسانهم" طرح ظريف السوال التالي وهو، هل يحق لاميركا اللجوء الى قرار مجلس الامن الدولي 2231؟ .

واورد ظريف جانبا من خطاب الرئيس الاميركي دونالد ترامب في 8 ايار /مايو 2018 حيث قال: "انني اعلن الان بان الولايات المتحدة خرجت اليوم من الاتفاق النووي"، ومن ثم اصدر البيت الابيض بيانا في هذا الصدد اعلن فيه صراحة عن "وقف مشاركة اميركا في الاتفاق النووي".

واورد ظريف تصريحات وزير الخارجية الاميركي مايك بومبيو الذي قال "ان الرئيس ترامب فسخ الاتفاق النووي الايراني قبل اسبوعين".

وجاء ايضا في النص المكتوب للمؤتمر الصحفي للمستشار الاميركي في حينه جون بولتون بتاريخ 28 ايار/مايو 2018 والذي قال فيه "لقد خرجنا من الاتفاق النووي".

كما قال مسؤول ملف ايران في وزارة الخارجية الاميركية برايان هوك انه "فيما يتعلق بـ "سناب باك" (آلية الزناد) ينبغي عليّ القول باننا لم نعد في الاتفاق بعد الان وينبغي على اطراف الاتفاق ان تتخذ القرار بنفسها".

يتبع ** 2342