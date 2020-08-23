لاعب الشطرنج الايراني " برهام مقصودلو" يفوز على بطل العالم السابق

وافادت ارنا ان البطل الايراني في الشطرنج اللاعب " برهام مقصود لو" احرز امس السبت فوزا ثمنيا على بطل العالم السابق الهندي " فيسواناتان اناند" وذلك ضمن منافسات اولمبياد الشطرنج التي اقيمت عبر الفضاء الافتراضي .كما فاز مقصولو في مبارتين اخريين على منافسيه في الوقت الذي خسر ثلاث مباريات يوم الجمعة .

وفاز المنتخب الايراني للشطرنج فئة الرجال على منتخب زيمبابوي في خمسة مباريات وتعادل في واحدة منها وخسر امام المنتخب الهندي بنتيجة 4- 2 وفاز على منتخب ازبكستان ليتنافس مع المنتخب الالماني في الدور النهائي .

وسيواجه المنتخب الايراني اليوم الاحد كل من منتخبات اندونيسيا وفيتنام ومنغوليا .

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