محللون صينيون: الولايات المتحدة ليست لديها اهلية قانونية لإعادة فرض العقوبات على إيران

وقال "يانغ شي يو" الباحث في معهد بكين للدراسات الدولية

في مقابلة مع وكالة الجمهورية الإسلامية للانباء (ارنا)"إن قيام الولايات المتحدة لتفعيل ألية الزناد ضد ايران غير مجدي وغير منطقي وعلى بقية العالم أن يقف في وجه الغطرسة الامريكية .

وأضاف: "ليس لدى الولايات المتحدة أي مبرر قانوني أو عقلاني لإعادة فرض العقوبات ضد إيران وسيتصدى المجتمع الدولي لهذا الإجراء كما تصدى لتمديد الحظر التسليحي الايراني .

وأشار إلى أن الولايات المتحدة قد هددت دول أخرى مثل الصين وروسيا اللتين عارضتا مواقفها بشان ايران بفرض عقوبات عليهما وأضاف:من المحتمل أن تنوي الولايات المتحدة استهداف الشركات الصينية التي تقوم بتصدير السلع إلى إيران.

**لقد خانت الولايات المتحدة الأعراف والأخلاق الدولية**

وقال مدير معهد الدراسات الدولية بجامعة شانغهاي "فان هونغ دا" ان الولايات المتحدة انسحبت في ابريل 2018 من خطة العمل المشترك الشاملة (الاتفاق النووي) ولم تكن بعد عضوا في الاتفاق النووي ولا تحظى بالحقوق الممنوحة للدول المشاركة في الاتفاق لذلك ليس من حقه استغلال الاتفاق النووي لإعادة فرض العقوبات على إيران.

**العقوبات الأمريكية لا تخيف إيران**

ويعتقد المحلل السياسي الصيني "تشانغ هوي" أن محاولات الولايات المتحدة ضد إيران والتهديد بفرض مزيد من العقوبات ليست مخيفة .

وأشار إلى مواقف الصين وروسيا الداعمة لإيران وقال: "إنهما تتصديان اعادة فرض العقوبات على إيران.

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