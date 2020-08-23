٢٣‏/٠٨‏/٢٠٢٠ ١٢:٤٠ م
رقم الصحفي: 3101
رمز الخبر: 83918968
٠ Persons

سمات

الرعایا الأجانب المصابون بكورونا في إيران يتلقون العلاج المجاني

الرعایا الأجانب المصابون بكورونا في إيران يتلقون العلاج المجاني

طهران / 23 اب / اغسطس / ارنا –اعلن مساعد وزير الصحة والعلاج والتعليم الطبي لشؤون مكافحة الأمراض المعدية شهنام عرشي بان جميع المصابين بكورونا من الرعايا الاجانب المتواجدين في ايران سيتلقون العلاج بشكل مجاني، مشيرا الى انفاق الحكومة 400 مليار تومان على الأقل لعلاج الرعایا الاجانب حتى الآن.

وأضاف شهنام عرشي في تصريح لمراسل إرنا اليوم الاحد:  ان المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين ستشرف على اجراءات علاج الرعايا الاجانب المصابين بفيروس كورونا في مستشفيات البلاد والذي يتم بشكل مجاني.

وتابع: لا يدفع الرعايا الأجانب في ايران اي مبلغ من اجل فحوص تشخيص كورونا او علاجه.. هذه الخدمة غير متوفرة مجانًا في العديد من البلدان.

واشار الى ان سياسة الجمهورية الاسلامية الايرانية تتمثل في عدم التمييز في تقديم الخدمات والرعاية الصحية للمواطنين الايرانيين والرعايا الاجانب المقيمين في البلاد.

انتهى

سمات

تعليقك

You are replying to: .
3 + 2 =