الرعایا الأجانب المصابون بكورونا في إيران يتلقون العلاج المجاني

وأضاف شهنام عرشي في تصريح لمراسل إرنا اليوم الاحد: ان المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين ستشرف على اجراءات علاج الرعايا الاجانب المصابين بفيروس كورونا في مستشفيات البلاد والذي يتم بشكل مجاني.

وتابع: لا يدفع الرعايا الأجانب في ايران اي مبلغ من اجل فحوص تشخيص كورونا او علاجه.. هذه الخدمة غير متوفرة مجانًا في العديد من البلدان.

واشار الى ان سياسة الجمهورية الاسلامية الايرانية تتمثل في عدم التمييز في تقديم الخدمات والرعاية الصحية للمواطنين الايرانيين والرعايا الاجانب المقيمين في البلاد.

انتهى