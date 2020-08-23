٢٣‏/٠٨‏/٢٠٢٠ ١:٢٤ م
رقم الصحفي: 1870
رمز الخبر: 83919153
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شركة ايرانية تنتج جيلا جديدا من محركات" BLDC" الكهربائية

شركة ايرانية تنتج جيلا جديدا من محركات" BLDC" الكهربائية

طهران / 23 اب / اغسطس / ارنا – قام الباحثون في مركز تنمية التقنيات التابع لمنظمة البحوث العلمية والصناعية الايرانية بتصميم وانتاج جيلا جديدا من المحركات الكهربائية " محركات BLDC ".

وافادت ارنا ان شركة تابعة لمجموعة ( G-MOTOR ) البحثية الصناعية وباستخدام احدث التكنولوجيا العالمية استطاعت انتاج جيلا جديدا من المحركات الكهربائية والتي تعرف عالميا بمحركات BLDC ذات التكنولوجيا الفائقة.

وتستخدم هذه المحركات في المكائن الصناعية وانظمة السيطرة وصناعة السيارات والادوات المنزلية والمعدات الطبية و الطائرات المسيرة و المروحيات .

ونظرا لتفشي فيروس كورونا فأن الحاجة الى اجهزة تنفس مثل CPAP ،BiPAP ، AutoPAP باتت كبيرة جدا لذا فأن انتاج محركات BLDC تعتبر مهمة جدا لانتاج تلك المعدات الطبية .

انتهى**م م**

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