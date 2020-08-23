ايران ترسل نتائج تحليل بيانات الصندوق الاسود للطائرة الاوكرانية المنكوبة الى الدول المعنية

واضاف دهقاني زنغنه خلال مؤتمر صحفي اليوم الاحد: ان تحليل بيانات الصندوق الاسود للطائرة الاوكرانية المنكوبة تمت في فرنسا خلال الفترة من 17 الى 24 تموز الماضي وبحضور ممثلين عن كل من امريكا باعتبارها مصنعة الطائرة واوكرانيا مستثمرة الطائرة وفرنسا المستشارة الفنية وكندا وبريطانيا والسويد لوجود رعاياها في الطائرة المنكوبة .

واضاف ان نتائج تحليل بيانات الصندوق الاسود للطائرة الاوكرانية المنكوبة قد تم ارسالها الى الدول المعنية بتلك الحادثة .

يذكر ان طائرة اوكرانية كانت قد اُسقطت عن طريق الخطا من قبل الدفاع الجوي الايراني صباح يوم 3 كانون الثاني /يناير بعد اقلاعها بدقائق من مطار "الامام الخميني (رض)" جنوب العاصمة طهران حينما كانت في رحلة لها من طهران الى كييف ما ادى الى مصرع جميع الركاب البالغ عددهم 167 وغالبيتهم من الايرانيين اضافة الى افراد الطاقم التسعة الاوكرانيين.

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