٢٣‏/٠٨‏/٢٠٢٠ ٣:٤٤ م
رقم الصحفي: 3089
رمز الخبر: 83919273
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ايران.. ارتفاع حصيلة ضحايا كورونا إلى 20ألفا و 643شخصا

ايران.. ارتفاع حصيلة ضحايا كورونا إلى 20ألفا و 643شخصا

طهران23 آب/أغسطس/إرنا- اعلنت المتحدثة باسم وزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي الايرانية، سيما سادات لاري، بأن عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا في البلاد، بلغ لغاية ظهر اليوم يو الاحد 358 الفا و905 شخصا، فيما تم تسجيل 141 حالة وفاة جديدة جراء الإصابة بالفيروس خلال الساعات الـ24 الماضية ليبلغ إجمالي عدد الوفيات بكورونا في ايران 20 ألفا و643شخصا.

واضافت سادات لاري في تصريحها الصحفي اليوم السبت، انه تم خلال الساعات الـ  24 الماضية تسجيل ألفين و113 حالات إصابة جديدة بكوفيد-19 ليرتفع اجمالي عدد المصابين بالفيروس في البلاد الى 356 الفا و792 شخصا حتى الآن.

وأشارت الى أن 882شخصا من إجمالي المصابين بالفيروس خلال الساعات الـ ـ24  الماضية تلقوا العلاج في المستشفيات.

وتابعت، ان عدد المتعافين من كورونا في إيران بلغ 309 آلاف و464 شخصا لغاية الآن، فيما 3,841 من المصابين بكوفيد-19 في البلاد في وضع حرج ويخضعون للعناية المركزة.

كما أعلنت المتحدثة باسم وزارة الصحة، ان ثلاثة ملایین و36 الفا و711 شخصا خضعوا حتى الآن لاختبار الاصابة بفیروس كورونا في أنحاء البلاد.

انتهی

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