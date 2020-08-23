إنطلاق فعاليات معرض "أرميا-2020" في موسكو بحضور إيران

وحضر مراسم إفتتاح المعرض على رأس وفد عسكري إيراني، وزير الدفاع وإسناد القوات المسلحة، العميد أمير حاتمي، وأجرى عدة لقاءات مع نظرائه من الدول الأخرى المشاركة بمن فيهم نظيره الروسي الجنرال سيرغي شويغو.

وشيد المعرض الذي يستمر خمسة أيام على مساحة 500 ألف متر مربع، ويتم عرض ما يزيد عن 28 ألف قطعة من الأسلحة والمعدات العسكرية ونماذج الصواريخ وما إلى ذلك فيه.

وكانت وزارة الدفاع الروسية قد وجهت الدعوة لأكثر من 130 دولة للمشاركة في المعرض، لكن بسبب إنتشار وباء كورونا، شاركت فيه 90 دولة فقط، بينها إيران وجنوب إفريقيا وأوزبكستان وأرمينيا والصين وبيلاروسيا والهند وكازاخستان.

وتستعرض آخر إنجازاتها العسكرية في هذا المعرض، عشرات الشركات من القطاع الحكومي والخاص الفعالة في مجال إنتاج الأسلحة العسكرية في روسيا والدول الأخرى المشاركة.

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