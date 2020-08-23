منظمة الطيران الايرانية تطمئن نظيراتها في العام بأن الاجواء الايرانية آمنة

جاء ذلك في تصريح صحفي ادلى به "دهقاني زنكنة" اليوم الاحد وعلى خلفية الاعلان عن نتيجة تحليل بيانات الصندوق الاسود التابع للطائرة الاوكرانية.

واضاف : ان منظمة الطيران الايرانية تؤكد لكافة الشركات التي كانت تستخدم الاجواء الايرانية، بان العبور من سماء البلاد يجري بصورة آمنة ومطمئنة.

وردا على سؤال حول تاريخ الاعلان عن النتائح النهائية حول حادث سقوط الطائرة الاوكرانية، قال دهقاني زنكنة : انه بناء على تعليمات منظمة الطيران الدولية (ايكاو) والقوانين السائدة من قبل مجلس الوزراء، ينبغي الاعلان عن النتيجة الختامية في غضون عام واحد، لكنني اوعزت الى زملائي بمنظمة الطيران ان يطلعوا الشعب على التقرير النهائي لهذا الحادث في اقرب وقت ممكن.

انتهى ** ح ع