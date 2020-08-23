رئيس لجنة الامن القومي النيابية يشيد بالأداء الحكومي لمعالجة المشاكل الراهنة

وفي تصريحه اليوم الاحد باجتماع المجلس الاداري لمحافظة قم المقدسة (جنوب العاصمة)، اضاف حجة الاسلام ذوالنوري : ان الجهود قائمة بكل اخلاص وصدق لإنجاز المشاريع الاقتصادية والترفيهية وتوفير فرص العمل على صعيد البلاد.

ونوّه المسؤول البرلماني، بان القوة الردعية التي تتمتع بها القوات المسلحة في ايران باتت مزعزعة لمصالح الاعداء وهم لن يجرؤوا على مهاجمة البلاد اطلاقا.

واوضح، انه رغم كافة الظروف الناجمة عن الحظر والمشاكل التي اثارها الاعداء لكن الحياة نابضة في ايران وظروفنا المعيشية افضل مما هو الحال اليوم في العديد من بلدان العالم.

وتطلع حجة الاسلام ذوالنوري الى مستقبل واعد وحافل بالامل للجمهورية الاسلامية نظرا للبرامج والخطط التي وضعت (لعبور المرحلة الراهنة).

وفي جانب اخر من تصريحاته اليوم، اشاد رئيس لجنة الامن القومي والسياسة الخارجية النيابية بجهود الكوادر الطبية وادائهم المشرق مقارنة بالعديد من الدول التي تدعي انها تستطيع احتواء فيروس كورونا المستجد.

وشدد حجة الاسلام ذوالنوري على ان الثورة الاسلامية الايرانية مرّت بتقلبات كثيرة وهي قادرة على اجتياز الصعاب والمشاكل الراهة بسلام.

انتهى ** ح ع