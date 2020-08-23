الإرهابيون يرتكبون الجرائم بدعم من نظام الهيمنة العالمي

وفي كلمة ألقتها اليوم الأحد عبر تقنية الفيديو كونفرانس، في ندوة "أسوة الصبر" بمدينة رشت (مركز محافظة كيلان-شمالي البلاد)، أضافت الهيان، ان الجمهورية الإسلامية الإيرانية قدمت 17 ألف شهيد في مواجهة الإرهاب، من مختلف الأعمار والفئات بمن فيهم علماء الذرة، على يد عناصر زمرة المنافقين (مجاهدين خلق) من ذوي القلوب العمياء، مشيرة الى الآلام التي تعاني منها أسر هؤلاء الشهداء.

وشددت هذه البرلمانية الإيرانية على ضرورة تكثيف جهود مجلس الشورى الإسلامي في الدفاع عن حقوق الشعب الإيراني لا سيما حقوق عائلات شهداء الإغتيالات، ورفع الدعاوي بهذا الشأن الى مختلف الأوساط القانونية الدولية وإيصال صوت مظلومية هذه العائلات الثكلى الى أسماع الأمم المتحدة وجميع دول العالم.

وانعقدت ندوة "أسوة الصبر" اليوم الأحد، في نسختها الخامسة إحتفاء باليوم الدولي لإحياء ذكرى ضحايا الإرهاب، بحضور عدد من كبار المسؤولين في البلاد ومحافظة كيلان.

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