مسؤول : تصدير ما قيمته 3 مليارات دولار عبر منطقة اروند الحرة

وفي تصريحه للصحفيين اليوم الاحد بمنطقة اروند الحرة، اوضح "سيد علي موسوي" : ان قيمة الصادرات غير النفطية للبلاد خلال العام 2017 بلغت 916 مليون دولار وفي عام 2018 بلغت مليارا و141 مليون دولار، وحققت هذه الصادرات في عام 2019 ماقيمته مليارا و220 مليون دولار.

وتابع، فقد قدّرت قيمة الصادرات غير النفطية الايرانية خلال العام الحالي عبر منطقة اروند الحرة وذلك بناء على احتياجات دول الخليج الفارسي، مليارا و400 مليون دولار وبما يشمل منتجات المنطقة الاقتصادية نفسها وسائر محافظات البلاد.

وحول استقطاب رؤوس الاموال الخارجية خلال السنوات الثلاث الماضية، قال موسوي : انها بلغت 427 مليون دولار، مردفا ان المشاورات جارية بهدف استقطاب مستثمرين اجنبيين جديدين في مجال المواد المنجمية والكيمياوية بقيمة استثمارية تقدر 380 مليون دولار.

انتهى ** ح ع