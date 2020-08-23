مسؤول : ايران تصدر السجاد والبساط الى 57 دولة في العالم

وفي تصريح له اليوم الاحد، اكد لطيفي ان ايران اكبر دولة منتجة للسجاد في العالم، وقبل مرحلة الحظر كانت اكبر دولة مصدرة لهذا المنتج.

واوضح، ان قيمة صادرات السجاد والبساط الايراني خلال الربع الاول من العام الحالي بلغت 82 مليونا و579 الفا و305 دولارات، وبما يعادل 20 الفا و886 طنا، والتي ارسلت الى 57 دولة في ارجاء العالم.

وقال المتحدث باسم الجمارك الايرانية : ان بلدانا مثل كندا واستراليا والمانيا وايطاليا والكويت وكينيا والعراق وباكستان و نيوزيلندا والبحرين وبلجسكا وقطر وتايلاند والصين وفرنسا وبريطانيا وافغانستان وباكستان والهند والدنمارك، تشكل الدول المستوردة للسجاد والبساط الايراني.

وتابع، ان من بين هذه البلدان بلغت قيمة الصادرات الى افغانستان 18 مليونا و7 الاف و497 دولارا، والعراق استوردت ما قيمته 17 مليونا و406 الاف و55 دولار من هذا المنتج، فيما بلغت قيمة استيراد باكستان 5 ملايين و421 الفا و373 دولارا؛ واضاف ان هذه الدول الثلاث تشكل الوجهات الرئيسية لصادرات السجاد الايراني.

انتهى ** ح ع