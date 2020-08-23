الادميرال خانزادي يعلن عن تسليم صاروخ كروز "الشهيد أبو مهدي" الى بحرية الجيش قريبا

وفي تصريح له اليوم الأحد من مدينة بندرعباس خلال تقديمه عددا من القادة الجدد للاسطول البحري جنوبي البلاد، صرح الادميرال خانزادي: ان المجموعة الصاروخية تعد بمثابة اليد الطولى الضامنة لامن واقتدار البلاد.

واضاف: لقد تمكنا في ظل الهمم العالية لابناء البلاد من تصنيع صواريخ "قادر" و"قدير" بمدى 300 كم وصواريخ كروز البحرية وسيتم وضع صاروخ كروز الايراني "طلائية" والذي اطلق عليه اسم "ابو مهدي"، تحت تصرف القوة البحرية.

واضاف: سنحصل مستقبلا ايضا على صواريخ كاسرة لحاجز الصوت وهو امر يعد اولوية بالنسبة لنا.

واشار الادميرال خانزادي الى المناطق البحرية الثلاث للقوة البحرية للجيش الايراني وهي "امامت" و"ولايت" و"نبوت" واضاف، سيتم في المستقبل تركيز الاسطول الاكبر للقوة البحرية في المنطقة الثالثة "نبوت" في جابهار وقواعدها (بمحافظة سيستان وبلوجستان جنوب شرقي البلاد).

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