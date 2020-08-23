الذریة الایرانیة: الانفجار فی منشاة نطنز کان عملا تخریبیا

وقال كمالوندي في تصريح لقناة تلفزيونية، ان التحقيقات الامنية تؤكد مسالة ان الحادث ناجم عن عمل تخريبي، ولكن كيف وقع الانفجار وما هي المواد التي استخدمت فيه وتفاصيل ذلك، فان المسؤولين الامنيين سيعلنون عن ذلك في الوقت المناسب.
انتهى ** 2342
طهران / 23 اب /اغسطس /ارنا- صرح المتحدث باسم منظمة الطاقة الذرية الايرانية بهروز كمالوندي بان الانفجار الذي حدث في منشاة نطنز قبل فترة كان عملا تخريبيا.
وقال كمالوندي في تصريح لقناة تلفزيونية، ان التحقيقات الامنية تؤكد مسالة ان الحادث ناجم عن عمل تخريبي، ولكن كيف وقع الانفجار وما هي المواد التي استخدمت فيه وتفاصيل ذلك، فان المسؤولين الامنيين سيعلنون عن ذلك في الوقت المناسب.
انتهى ** 2342
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