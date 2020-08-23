وزير الدفاع الايراني: التعاون العسكري بين ايران وروسيا يدعم السلام والامن بالمنطقة والعالم

وفي تصريح ادلى به للصحفيين في موسكو اليوم الاحد قال العميد حاتمي حول التعاون العسكري بين ايران وروسيا، ان التعاون بين البلدين يعد انموذجا جيدا جدا للتعاون وان نتائجها ستكون جيدة للغاية للسلام والامن والاستقرار في العالم.

وحول محادثاته مع الجانب الروسي اشار وزير الدفاع الايراني الى نهج الغرب واميركا التوسعي ومعارضة الكثير من الدول لسلوكياتهم وقال، انه تم خلال المحادثات (مع الجانب الروسي) التاكيد بان نجري المزيد من المشاورات والمحادثات حول هذه القضايا.

واضاف، انه وفيما يتعلق بالتعاون التقني –العسكري الذي شهد خلال الاعوام الاخيرة تطورا جيدا كانت لنا هنالك فرص في اطار الضوابط الدولية وسنواصل هذا التعاون وبالاخص كان لنا تعاون بشان القضايا الدفاعية.

واكد بان لايران علاقات جيدة مع روسيا في مجال القضايا العسكرية ومن ضمنها المشاركة في المسابقات العسكرية.

واعتبر اقامة المناورات المشتركة في شمال المحيط الهندي بين ايران وروسيا والصين مثالا ناجحا للتعاون بين البلدين.

وقال، انه تم التاكيد في المحادثات التي جرت في موسكو بان نتمكن من الاستفادة من الفرصة المتاحة في هذه الظروف وان نعمل على الارتقاء بعلاقاتنا.

وحول تقييمه لزيارته الى موسكو قال، اعتقد ان المحادثات كانت جيدة جدا وفي هذه الظروف التي يتفشى فيها فيروس كورونا والتي شهدت معها العلاقات والمشاورات انخفاضا، فان الزيارة شكلت فرصة جيدة قمنا خلالها بتبادل وجهات النظر وتباحثنا حول القضايا المهمة وتوصلنا الى توافقات للقاءات القادمة.

وفي الرد على سؤال لمراسل "ارنا" وهو هل انه تم التوصل الى اتفاق لاجراء مناورات مشتركة قال، انه نظرا لظروف كورونا والبروتوكولات السائدة فان الفرق المتخصصة ستحدد متى يمكن القيام بانشطة عسكرية وثيقة ومنها المناورات.

يذكر ان وزير الدفاع الايراني العميد امير حاتمي اجرى اليوم الاحد محادثات مع نظيره الروسي الفريق اول سيرغي شويغو حيث بحث الجانبان حول تطوير التعاون الثنائي في المجالات الدفاعية.

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