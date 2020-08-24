نوبخت: إيران ترحب بالاستثمار التركي

وأضاف محمد باقر نوبخت اليوم الاثنين، في حفل افتتاح شركة تصنيع باستثمارات أجنبية من تركيا في المنطقة الصناعية بمدينة قزوين: بصفتي عضوا في مجلس الحكومة، أرحب بهؤلاء المستثمرين ونحاول تمهيد الطريق لأنشطتهم.

وقال: أن شركة AGT ، وبالنظر إلى تاريخها الطويل في مجال الصناعة، يمكنها بالتأكيد استخدام المرافق الموجودة في هذه المحافظة لمعالجة المنتجات بشكل صحيح.

وأضاف مساعد رئيس الجمهورية: من واجبنا أن توفر جميع أنواع الحماية القانونية لهذه الشركة من أجل خلق فرص العمل وتحقيق الازدهار الاقتصادي في المحافظة والبلاد.

وقال: كما ندعو ممثل الحكومة ونواب ابناء المحافظة في مجلس الشوري الاسلامي للمراقبة والمتابعة من اجل دعم الوحدات الانتاجية و خلق فرص العمل وزيادة الانتاج خاصة في هذا العام الذي اعلنه قائد الثورة بعام قفزة الانتاج.

وأعرب نوبخت عن أمله بافتتاح المزيد من المراحل الانتاجية لهذه الشركة في إيران في زياراته القادمة.

ووفرت شركة AGT التركية فرص عمل لـ 150 شخصا في المرحلة الأولى في مجال إنتاج البروفيل وألواح الباركيه والحواف باستثمار 40 مليون يورو في المنطقة الصناعية بمدينة قزوين.

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