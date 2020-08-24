مادورو يشكر مساعدة ايران في كسر الحظر النفطي الامريكي ضد بلاده

وافادت وسائل الاعلام الفنزويلية ان الرئيس مادورو اشار في لقاء متلفز الى ارسال ايران شحنة من المشتقات النفطية الى بلاده وقال : نحن نساعد بعضنا البعض، مؤكدا ان التعاون مع ايران يعزز قدراتنا.

كما شكر مادورو الحكومة الإيرانية على إرسالها ناقلات بترول إلى فنزويلا، مشيرا إلى أنه سيشارك في اجتماع اللجنة المشتركة مع مسؤولين من البلدين خلال زيارته لإيران حتى يتمكن الجانبان من التوصل إلى اتفاقات بشأن الطاقة والزراعة والتمويل والتكنولوجيا وفي المجالات العلمية والصحية.

وجاءت تصريحات الرئيس الفنزويلي في الوقت الذي أرسلت فيه إيران مؤخرا خمس ناقلات بترول إلى فنزويلا، والذي اعتبره الخبراء نجاحا لإيران، على الرغم من الحظر الأمريكي .

وبعد نقل شحنات الوقود الإيرانية إلى فنزويلا، تمكنت حكومة كاراكاس من البدء في توزيع الوقود في جميع أنحاء البلاد بموجب نظام جديد.

ومع وصول الناقلات الإيرانية إلى فنزويلا، شكر المسؤولون في كراكاس الشعب الإيراني على تضامنه في إرسال الوقود إلى البلاد ووعدوا بمواصلة العلاقات الأخوية بين البلدين.

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