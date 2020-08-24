إيران وفي خطوة استباقية احبطت محاولات امريكا في مجلس الأمن

وفي أول مؤتمر صحفي له بعد تعيينه متحدثا باسم الخارجية الايرانية اشار سعيد خطيب زادة الى أن رسالة ظريف تضمنت جميع الاسس القانونية التي تؤكد عدم أحقية أمريكا بأي تحرك ضد طهران في مجلس الأمن لأن واشنطن انسحبت من الاتفاق النووي.
يتبع..
طهران/ 24 آب/ اغسطس/ ارنا - شرح المتحدث باسم الخارجية الايرانية المساعي الدبلوماسية لوزارة الخارجية لمواجهة الاجراءات الامريكية المعادية في مجلس الأمن الدولي وقال : ان امريكا كانت تنوي توزيع بيان ضد إيران على اعضاء مجلس الأمن لكن إيران سبقتها من خلال رسالة وزير الخارجية محمد جواد ظريف التي سبقت رسالة نظيره الامريكي الى مجلس الأمن.
وفي أول مؤتمر صحفي له بعد تعيينه متحدثا باسم الخارجية الايرانية اشار سعيد خطيب زادة الى أن رسالة ظريف تضمنت جميع الاسس القانونية التي تؤكد عدم أحقية أمريكا بأي تحرك ضد طهران في مجلس الأمن لأن واشنطن انسحبت من الاتفاق النووي.
يتبع..
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