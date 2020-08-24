افتتاح شركة بوشهر للبتروكيمياويات بطاقة 4 ملايین طن سنوياً

وتم تدشين شركة بوشهر للكيمياويات بطاقة إنتاجية سنوية 4 ملايين طن سنويا اليوم (الاثنين) بحضور الرئيس حسن روحاني ووزير النفط بيجن زنغنه وبعض المسؤولين في صناعة النفط عبر الانترنت على اعتاب أسبوع الحكومة.

وكانت العمليات التنفيذية لشركة بوشهر للبتروكيمياويات قد بدات منذ عام2011 في ثلاث قطع أرض منفصلة بمساحة 70 هكتارًا بهدف تلقي الغاز الغني من المناطق العليا وتحلية الغاز واستخراج الإيثان وإنتاج الميثانول والإيثيلين وجلايكول الإيثيلين والبولي إيثيلين الثقيل وحمض الأسيتيك وأسيتات الفينيل بسعة 6 ملايين طن سنويا بترخيص وزارة النفط.

واكتملت المرحلة الأولى من المشروع في عامي 2019 و2020 باستخدام قدرات الخبراء المحليين وعلى الرغم من الحظر الامريكي الجائر والاستفادة القصوى من القيمة المضافة في سلسلة الإنتاج من خلال تلقي الغاز الحامض وإجراء عمليات التحلية وإنتاج المنتجات البتروكيماوية في داخل المجمع بهدف تقليل القيمة.

وستولد المرحلة الأولى من شركة بوشهر للبتروكيماويات حوالي 370 مليون يورو سنويًا للبلاد ، كما وفر هذا المشروع فرص عمل لـ 1500 شخص أثناء تشغيله وباعتباره المجمع الوحيد الذي يتلقى الغاز، بطاقة إنتاجية سنوية تبلغ 1.323000 طن من الميثان 850 ألف طن من الإيثان ، 130 ألف طن من البروبان ، 30 ألف طن من البوتان ، 3 آلاف طن من البنتان زائد (C5 +) ، 125 ألف طن من الكبريت ، الميثانول 1،560 ألف طن ،وتم انفاق مليار و 322 مليون يورو لبناء الاقسام المذكورة.

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