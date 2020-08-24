تسجيل 133 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا في إيران

واضافت سادات لاري في تصريحها الصحفي اليوم الاثنین، انه تم خلال الساعات الـ 24 الماضية تسجيل ألفين و 245 حالات إصابة جديدة بكوفيد-19 ليرتفع اجمالي عدد المصابين بالفيروس في البلاد الى 361 الفا و150 شخصا حتى الآن.

وأشارت الى أن 1132شخصا من إجمالي المصابين بالفيروس خلال الساعات الـ ـ24 الماضية تلقوا العلاج في المستشفيات.

وتابعت، ان عدد المتعافين من كورونا في إيران بلغ 311 آلاف و 365 شخصا لغاية الآن، فيما 3,848 من المصابين بكوفيد-19 في البلاد في وضع حرج ويخضعون للعناية المركزة.

كما أعلنت المتحدثة باسم وزارة الصحة، ان ثلاثة ملایین و62 الفا و422 شخصا خضعوا حتى الآن لاختبار الاصابة بفیروس كورونا في أنحاء البلاد.

انتهى