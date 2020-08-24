٢٤‏/٠٨‏/٢٠٢٠ ٢:٣١ م
رقم الصحفي: 2458
رمز الخبر: 83920856
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ایران ترحب بعقد مفاوضات استراتیجیة مع العراق

ایران ترحب بعقد مفاوضات استراتیجیة مع العراق

طهران/ 24 اب/ اغسطس/ ارنا - حول ما اعلنه وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين من استعداد بغداد لعقد مفاوضات استراتيجية مع ايران، قال المتحدث باسم الخارجية الايرانية سعيد خطيب زادة ان للعراق مكانة خاصة لدى إيران ، وخلال زيارة وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف الى بغداد نوقش موضوع الوثيقة الاستراتيجية بين البلدين وسيتم الاعلان عنها عند اكتمالها.

وأعرب خطيب زادة اليوم الاثنين في لقائه الصحفي الاسبوعي عن ترحيبه بتصريحات وزير الخارجية العراقي معربا عن الامل ان تعقد المحادثات الاستراتيجية بين طهران وبغداد في اقرب وقت.

واوضح خطيب زادة ان ايران تتابع عن قرب تطورات العراق وانها تريد لهذا البلد الاستقرار السياسي والامني ، داعيا الى تحقيق مطالب الشعب العراقي.

واشار خطيب زادة الى اجتماع لجنة الدستور السوري الذي يعقد اليوم في جنيف وقال ان الوفد الايراني سيشارك في الاجتماع ويجري لقاءات على هامشه مع وفدي الدولتين الاخريين الضامنتين لعملية آستانا، روسيا وتركيا.

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