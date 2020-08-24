ایران ترحب بعقد مفاوضات استراتیجیة مع العراق

وأعرب خطيب زادة اليوم الاثنين في لقائه الصحفي الاسبوعي عن ترحيبه بتصريحات وزير الخارجية العراقي معربا عن الامل ان تعقد المحادثات الاستراتيجية بين طهران وبغداد في اقرب وقت.

واوضح خطيب زادة ان ايران تتابع عن قرب تطورات العراق وانها تريد لهذا البلد الاستقرار السياسي والامني ، داعيا الى تحقيق مطالب الشعب العراقي.

واشار خطيب زادة الى اجتماع لجنة الدستور السوري الذي يعقد اليوم في جنيف وقال ان الوفد الايراني سيشارك في الاجتماع ويجري لقاءات على هامشه مع وفدي الدولتين الاخريين الضامنتين لعملية آستانا، روسيا وتركيا.

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