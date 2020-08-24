مسؤول في الخارجية : لايحق لشرطة الامارات ان تطلق النار على لنش الصيد الايراني

وفي تصريحه، اليوم الاثنين، على هامش زيارة لمقر وكالة ارنا، قال "عليرضا مسافري" رئيس مكتب الخارجية في قشم : ان بناء على الضوابط الدولية والاعراف السائدة بين قوات خفر السواحل الايراني والاماراتي، فإن اطلاق النار على لنش الصيد الايراني امر محظور وفي حال دخوله المياه الاقليمية بصورة غير قانونية، عند ذلك ينبغي القبض عليهم فقط.

واشار مسافري الى حادث اطلاق النار في 17 اب / اغسطس الماضي على 7 قطع بحرية ايرانية داخل المياه الدولية، مما ادى الى استشهاد اثنين من البحارة الذين كانوا على متنها.

واضاف : على خلفية هذا الحادث تم استدعاء القائم باعمال الامارات من قبل وزارة الخارجية في اقل من 4 ساعة بعد الحادث، وقد جدد الاخير اسف بلاده الشديد لوقوع هذا الحادث الى جانب التعهد بالافراج عن اللنش الذي تم ايقافه وطاقمه والتعويض عن كافة الخسائر المترتبة على الحادث.

وقال الدبلوماسي الايراني : انه ينبغي على هذا البلد التعويض عن كافة الاضرار، كما هو مطالب بان يتعهد على عدم تكرار هكذا اعمال غير قانونية وخارجة عن الاعراف والضوابط الدولية.

واضاف، وفي غير ذلك ينبغي على الامارات ان تتحمل مسؤولية وتداعيات الرّد الذي يبعث على الندم من جانب القوات المقتدرة لخفر السواحل الايراني في منطقة الخليج الفارسي.

انتهى ** ح ع