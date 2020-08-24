٢٤‏/٠٨‏/٢٠٢٠ ٧:٣٤ م
رقم الصحفي: 2460
رمز الخبر: 83921324
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لمناسبة اسبوع الحكومة؛

روحاني يستقبل غدا الثلاثاء كبار المسؤولين الاعلاميين في البلاد

روحاني يستقبل غدا الثلاثاء كبار المسؤولين الاعلاميين في البلاد

طهران / 24 اب / اغسطس / ارنا – اعلن مساعد رئيس مكتب رئيس الجمهورية لشؤون الاعلام والاتصالات "عليرضا معزي" عن محادثات الرئيس حسن روحاني مع كبار المسؤولين الاعلاميين في البلاد غدا الثلاثاء وذلك لمناسبة حلول اسبوع الحكومة السنوية.

واوضح معزي في تصريح له اليوم الاثنين، ان الرئيس روحاني سيتحدث خلال هذا اللقاء حول مواقف الحكومة الايرانية قبال اهم القضايا والاحداث الداخلية والاقليمية والدولية.

واضاف : ان المتعارف عليه سنويا هو عقد لقاء بين رئيس الجمهورية واصحاب وسائل الاعلام، لكن هذا العام سيجري هذا اللقاء بالمناسبة مع كبار مسؤولي وسائل الاعلام في البلاد فقط.

علما ان شبكة "الاخبار" التلفزيونية الايرانية ستقوم بتغطية اللقاء بين رئيس الجمهورية وكبار المسؤولين الاعلاميين، والذي سيعقد عند الساعة الرابعة من مساء غد الثلاثاء.

انتهى ** ح ع

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