إيران تؤكد دعمها لاجتماعات لجنة الدستور السورية

جاء ذلك خلال لقاء مساعد الخارجية الإيرانية مع نائب وزير الخارجية التركي سدات أونال على هامش الاجتماع الثالث للجنة الدستور السورية في جنيف.

وأشار الجانبان خلال اللقاء الى المبادئ التي اتفقت عليها الدول الأعضاء في عملية آستانا بشأن احترام السيادة الوطنية ووحدة وسلامة أراضي سوريا، واكدا على ضرورة مواصلة دعم العملية السياسية السورية والحوار في إطار اللجنة الدستورية ومكافحة الإرهاب.

واشار خاجي إلى زيارته لسوريا الأسبوع الماضي ولقائه بالرئيس السوري ومسؤولين آخرين، وأكد استعداد إيران لمواصلة دعم اجتماعات اجنة الدستور دون تدخل اجنبي.

بدوره أكد نائب وزير الخارجية التركي سدات أونال استعداد بلاده لمواصلة المحادثات في إطار عملية آستانا وتشاور البلدين حول هذه القضية وغيرها من القضايا الإقليمية.

وأعرب الجانبان عن أملهما في أن تواصل لجنة الدستور السورية عملها بنجاح.

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