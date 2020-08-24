٢٤‏/٠٨‏/٢٠٢٠ ١١:١٣ م
رقم الصحفي: 2461
رمز الخبر: 83921501
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ايران وروسيا تؤكدان ضرورة إجراء المزيد من المشاورات لإنجاح مهمة لجنة الدستور السورية

ايران وروسيا تؤكدان ضرورة إجراء المزيد من المشاورات لإنجاح مهمة لجنة الدستور السورية

طهران / 24 اب /اغسطس /ارنا- اكد كبير مساعدي الخارجية الإيرانية علي أصغر خاجي ومبعوث بوتين الخاص إلى سوريا الكسندر لافرنتييف، ضرورة إجراء المزيد من المشاورات لإنجاح مهمة لجنة الدستور السورية.

جاء ذلك خلال لقاء خاجي ولافرنتييف على هامش الاجتماع الثالث للجنة الدستور السورية في جنيف في اطار عملية آستانا للسلام في سوريا.

وأشار الجانبان خلال الاجتماع، الذي عقد في مقر الوفد الإيراني في جنيف، إلى تطورات اللجنة الدستورية واجتماعها الثالث الذي يعقد بجهود الدول الثلاث الراعية لعملية آستانا والممثل الخاص للأمين العام للامم المتحدة لشؤون سوريا والأطراف السورية، واكدا على ضرورة دعم استمرار ونجاح عمل لجنة الدستور.

واشار خاجي إلى نجاحات عملية آستانا، واكد على ضرورة استمرار تبادل الآراء والتعاون بين الدول الضامنة لعملية آستانا.

بدوره إشار المبعوث الخاص للرئيس الروسي لسوريا لافرنتييف إلى دور عملية آستانا في حل الأزمة السورية، مؤكدا على ضرورة عقد قمة آستانا في طهران وقبله اجتماع لكبار الخبراء في نور سلطان.

واكد الجانبان في الختام على ضرورة إجراء المزيد من المشاورات لإنجاح مهمة لجنة الدستور السورية.

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