الانتاج الزراعي في ايران سيبلغ 130 مليون طن العام الجاري

وقال خاوازي في تصريح له الاثنين خلال لقائه آية الله كاظم نورمفيدي ممثل الولي الفقيه في محافظة كلستان وامام الجمعة في مدينة جرجان شمال ايران: ان منتوجات القطاع الزراعي في البلاد ستبلغ العام الجاري 130 مليون طن حيث نسعى الى جانب رفع مستوى الانتاج تعزيز الانتاجية مع تنمية صناعات المعالجة.

يذكر ان الانتاج الزراعي في البلاد بلغ العام الماضي 125 مليون طن.

واضاف وزير الجهاد الزراعي، ان الحكومة تولي اهمية خاصة للقطاع الزراعي والوصول الى الاكتفاء الذاتي في غالبية المحاصيل الزراعية والاستراتيجية.

وتابع خاوازي، انه لو اردنا ديمومة الانتاج فانه ينبغي ان تكون الرؤية من قبل القطاعات الحكومية والخاصة والمسؤولين لجميع الاجزاء وسلسلة الانتاج.

واعتبر بيع المحاصيل الخام بانه يلحق ضررا لافتا بالقطاع الزراعي وقال، هنالك الان 7 ملايين طن من المحاصيل الصيفية و 4 ملايين طن من الخضروات و 7 ملايين طن من الطماطم و 5 ملايين طن من البطاطس، تنتج في البلاد، وهي كلها بحاجة الى معالجة.

انتهى ** 2342