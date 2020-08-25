میناء جابهار، بوابة ایران علی المیاه الدولية

وبما ان جابهار یطل على المحيط الهندي، يعتبر بوابة للدول المطلة عليه واسيا الوسطى والقوقاز وافغانستان مما يفسح المجال امام استخدام الاراضي الايرانية وميناء جابهار كممر للتجارة الخارجية.

ابرام اتفاق جابهار الثلاثي

وقامت ايران في السنوات الاخيرة بتعزيز البنى التحتية الاساسية في جابهار لتوفیر ارضية مناسبة من اجل توسيع التبادل التجاري وبهدف اتصال شرق البلاد ودول الجوار بالاقتصاد العالمي عبر هذه المنطقة الحرة. وتجسدت جهود ايران هذه، في ابرام اتفاق جابهار الثلاثي بين طهران وكابول ونيودلهي و كذلك التعاون مع افغانستان لتلبية احتياجات هذا البلد وربطه بالمياه الحرة العالمية.

وتبلغ قیمة الاتفاقية الموقعة بین ایران والهند 85 مليون دولار وتهدف الى لتطوير وتدشين المرحلة الاولى من ميناء الشهيد بهشتي في جابهار وتنص على على تعزيز البنى التحتية فی منطقة جابهار التجارية الحرة.

ويعد میناء جابهار بوابة الهند نحو اسيا الوسطى تعتبره افغانستان بوابتها الرئيسية الى جنوب آسيا

جابهار مرشح ليكون ثالث اكبر مركز تجاري في ايران

ان ميناء جابهار و لما له من البنيته التحتية والقدرات الهائلة والطاقات الكامنة الی جانب موقعه الاستراتيجي المرموق، مرشح لیکون ثالث مركز تجاري في إيران وليضاهي في مواصفاته مينائي بندر عباس والإمام الخميني (رض( في الجنوب.

وتم قبل عدة اشهر وضع حجر الاساس الاساس لإنشاء مخزن للزيت الخام بسعة 100 ألف طن بميناء بهشتي في جابهار.

تحقيق التطور في جابهار مدعاة للفخر والاعتزاز

هذا وكان مديرعام وكالة الجمهورية الاسلامية للانباء ) ارنا ) محمدرضا نوروزبور" قد قال ان الاجراءات التنموية التي نفذت خلال السنوات القليلة الماضية في مدينة جابهار وسواحل مكران في ظل الحظر الامريكي الجائر هي مدعاة للاعتزاز والفخر.

واضاف ان هذه المنطقة الاستراتيجية ليست لايران فحسب بل للمنطقة باكملها لانها تلعب دورا مهما في ممر الترانزيت من الشرق الى الغرب ومن الجنوب الى الشمال، مؤكدا على ضرورة تنميتها واكمال المشاريع التي يتم تنفيذها لتأدية دورها بشكل افضل ومتكامل .

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