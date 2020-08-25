روحاني: الحكومة مستعدة للقيام باستثمارات خاصة لمناجم الذهب

في اليوم الثالث من أسبوع الحكومة وفي حفل تدشين المشاريع الوطنية لوزارة الصناعة والمناجم والتجارة، الذي أقيم عبر الفيديو، اضاف الرئيس روحاني اليوم الثلاثاء: نحن سعداء للغاية لأننا نجحنا في تدشين مشاريع تطوير مناجم الذهب في الاستكشاف والاستخراج خلال أسبوع الحكومة ، منوها الى أن الحكومة تولي أهمية خاصة الى قضية الذهب .

وأضاف: كما أن مناجمنا وبتروكيماوياتنا استطاعت أن تحل محل صادرات النفط، فإن التوسع في مناجم الذهب واستخراجه يمكن أن يكون بديلا للعملة الأجنبية وهو صفقة كبيرة، كما أبلغنا وزارة الصناعة والمناجم أن الحكومة جاهزة للاستثمار في مناجم الذهب، واليوم نجحنا في زيادة إنتاج الذهب 14 مرة مقارنة بعام 2013.

يتبع..