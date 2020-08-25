٢٥‏/٠٨‏/٢٠٢٠ ١٢:٣٨ م
رقم الصحفي: 2456
رمز الخبر: 84015512
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صالحی: العلاقات بین ایران والوکالة الدولية للطاقة الذرية دخلت فصلا جديدا

صالحی: العلاقات بین ایران والوکالة الدولية للطاقة الذرية دخلت فصلا جديدا

طهران/25اب/اغسطس/ارنا- وصف رئيس منظمة الطاقة الذرية الايرانية علي اكبر صالحي محادثاته مع مدير عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي التی جرت الیوم الثلاثاء وصفتها بانها کانت بناءة جدا وقال ان العلاقات بين ايران و الوكالة الدولية دخلت مرحلة جديدة.

واعرب صالحي في مؤتمر صحفي مشترك مع غروسي عن امله بأن تحمل زيارة  الاخير الى طهران نتائج جيدة.

واضاف صالحی ان زيارة غروسي لطهران ستسهم في تعزيز التعاون المشترك بين ايران والوكالة الدولية معربا عن امله بان تحمل هذه الزيارة نتائج ايجابية لكلا الطرفين حيث يكون اداء الوكالة وفقا لنظامها وفي المقابل تقوم الجمهورية الاسلامية الايرانية بواجبها في اطار البروتوكول الاضافي.

ووصف محادثاته مع غروسي بانها كانت بناءة جدا حيث ستقوم الوكالة الدلية للطاقة الذرية بعملها بشكل تقني ومستقل كما ان نشاط ايران سيكون وفقا لتعهداتها.

ووصل غروسي الى طهران مساء امس الاثنين لاجراء محادثات مع المسؤولين الايرانيين في اول زيارة يقوم بها الى طهران بصفة مدير عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

يتبع

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