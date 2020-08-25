وزير الدفاع: التعاون الدفاعي بين ايران و روسيا سيدخل فصلا جديدا

واوضح العميد حاتمي الذي يزور روسيا في معرض اجابته على أسئلة مراسلة التلفزيون الروسي أولينا زاكامسكايا حول برنامج زيارته والتعاون الدفاعي بين إيران وروسيا اوضح ان زيارته هذه جاءت تلبية لدعوة وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو وتفقد خلالها المعرض العسكري التقني الروسي الدولي "أرمي 2020" في نسخته السادسة.

وبحث وزير الدفاع خلال هذه الزيارة مع نظيره الروسي السبل الكفيلة بتنمية التعاون الدفاعي بين طهران وموسكو .

كما قال العميد حاتمي في مقابلة مع تلفزيون روسيا 24 ان إيران ستشارك في المعارض التسليحية الروسية في المستقبل وستعرض منتجاتها فيها".

وقال "بعد الغاء الحظر التسليحي المفروض على ايران في 17 تشرين الاول -اكتوبر ستكون إيران وروسيا بحاجة إلى ابرام اتفاقية جديدة لتعزيز علاقاتهما على اساس الإمكانيات والقدرات المتوفرة لديهما.

واضاف لدينا منظومتي "اس 200 و اس 300 الروسیة ويجب أن نجري محادثات بشأن منظومة اس 400 للتوصل إلى اتفاق في هذا المجال.

انتهى** 1453