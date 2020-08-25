وزير الصناعة بالوكالة: الاحتياطيات الاستراتيجية للبلاد متوفرة بالکامل

وأضاف سرقیني الیوم (الثلاثاء) ‌ في حفل افتتاح مشاریع بمناسبة أسبوع الحكومة الذي أقیم بحضور رئیس الجمهوریة عن طریق الفیدیو كونفرانس: لأول مرة في عام 2015 تمت الموافقة علی جدول من قبل مجلس الوزراء بتوجیهات رئیس الجمهوریة، یلزم وزارة الصناعة بالاحتفاظ علی الاحتیاطیات الاستراتیجیة للبلاد علی أساس ذلك الجدول وتحسین الأمن الغذائي. ‌

وإشار وزیر الصناعة بالوكالة إلی وفرة السلع المختلفة في البلاد، مؤكدا ان هذه الحركة ستستمر وسنعرض جمیع السلع بكثرة في السوق.

وقال : إن استخدام الاحتیاطیات المحلیة هو سبب وصول صادرات الصلب إلی 12 ملیون طن في الوقت الراهن حسب الإحصائیات .

وأضاف: ‌ في نهایة العام الایراني 1398 ( 20 مارس 2020) ، بلغت صادرات البلاد من الصلب الى أكثر من 12 ملیون طن واقتصر استیرادها علی مئات الآلاف من الأطنان من الفولاذ الخاص فقط، والذي نستغني عنه قریبا.

واوضح ان المرونة الاقتصادیة للبلاد تطورت مع زیادة الانتاج في الألومنیوم بنسبة 37٪ وفي الادویة البشریة بنسبة 42٪ وفي إطار السیارات بنسبة 54٪ وفي الصلب الخام بنسبة 70٪ وفي منتجات الصلب بنسبة 83٪ وفي كاثودات النحاس بنسبة 97٪ وفي انواع الخیوط بنسبة 98٪ وفي المنتجات البتروكیماویة بنسبة 36٪ .

ولفت الی أن الحكومة استطاعت الیوم ادارة البلاد بالاعتماد على الاقتصاد غیر النفطي ، حیث تم تصدیر 41.5 ملیار دولار من الصادرات غیر النفطیة خلال العام الماضي.

وقال: في الأشهر الأربعة الأولی من العام الجاري الایراني (بدأ في 21 مارس 2020)، مقارنة بعام 2013 ، تم تحقیق النمو في انتاج الصلب بنسبة 80٪ وفي النحاس بنسبة 57٪ ، وفي الادویة الطبیة بنسبة 42٪ ، وفي منتجات الصلب بنسبة 34 ٪ ، وفي البتروكیماویات بنسبة 27٪ وفي إطار السیارات بنسبة 24 ٪ وفي سبائك الألومنیوم بنسبة 23٪ .

واصدر رئیس الجمهوریة الاسلامیة الایرانیة حسن روحاني قرارا عیّن بموجبه جعفر سرقیني وزیرا للصناعة والمناجم والتجارة بالوكالة بدلا عن حسین مدرس خیاباني الذي تولی هذا المنصب بعد اقالة الوزیر السابق رضا رحماني قبل 3 اشهر.

وكان سرقیني (62 عاما) قد تولی العدید من المناصب في وزارة الصناعة والمناجم والتجارة الایرانیة والمؤسسات ذات الصلة فضلا عن التدریس في جامعتي طهران وسهند.

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