غروسي : لن نسمح لاحد باستغلال الوكالة الذرية لتحقيق اهدافه

واضاف غروسي خلال المؤتمر الصحفي: ان ايران من الاماكن التي نفذ فيها الكثير من عمليات التفتيش ولكن هناك بعض الامور التي تحتاج الى الشفافية ولايوجد اي تغيير في آلية عمل الوكالة، مؤكدا ان تعاوننا مع ايران بناء .

واعرب مديرعام الوكالة الدولية للطاقة الذرية عن امله بان تتمكن الوكالة من الاشراف على البرنامج النووي السعودي ايضا.

ونفى غروسي بأن يكون له اي ميول سياسية، لافتا ان عمل وكالة الطاقة الذرية فني وتقني بحت ولكن هناك بعض الامور يجب تنفيذها ففي بعض الاوقات هناك امور بحاجة الى الشفافية.

وصرح غروسي ان الوكالة لاتربطها علاقات خاصة مع اي دولة ولايمكن لدولة التأثير على علاقات الوكالة مع الدول الاخرى، مضيفا: ان جميع تقارير الوكالة ممنهجة ويتم تدوينها ونشرها بحساسية فائقة .. الحكومات تذهب ولكن الوكالة باقية .

ووصف علاقات وكالة الطاقة الذرية الدولية مع ايران بالمهمة وقال : اضمن ان لايوجد تأثير على الوكالة ولكن هناك ضغوط تمارس عليها وهذه هي جزء من السياسة العالمية , لكننا لن نسمح للضغوط بالتأثير على قراراتنا بقدر المستطاع.

يتبع ...