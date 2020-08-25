"AFC" تشيد بأداء لاعبة المنتخب الايراني لكرة القدم النسائية"كلنوش خسروي"

ويوضح مقال الاتحاد الآسيوي لكرة القدم حياة اللاعبة الایرانیة كلنوش خسروي، منذ طفولتها وخاصة بداية ولعها برياضة كرة القدم وطريقها الصعب.

وهذا بعض ما جاء في المقال:

رأينا كيف تغلبت لاعبة كرة القدم البالغة من العمر 19 عامًا على عقباتها الكبيرة وظهرت كشخصية ثورية في كرة القدم النسائية الإيرانية.

وتعددت الأسباب التي دفعت كلنوش خسروي إلى التخلي عن حلمها الكروي ، لكنها لم تستسلم.

وتمكنت خسروي في اغسطس عام 2019 من توقیع عقد مع نادي کوناك بلدي اسبور التركي متغلبة على مشاكلها الشخصية في حياتها لتكون بذلك أول وأصغر فتاة إيرانية تلعب في نادي اوروبي لكرة القدم.

فقدت كلنوش والدها وهي في الثامنة من عمرها ، وبدأت تلعب كرة القدم في الصالات في سن التاسعة ، وتمت دعوتها إلى منتخب الفتيات دون 14 عامًا وهي في سن العاشرة ، وهو أمر ليس بالسهل بالنسبة لفتاة في عمرها.

وسجلت كلنوش 6 أهداف في خمس بطولات آسيوية في منتخب الفتيات تحت 14 و 16 و 19 عاما بصفتها لاعبة وسط نشیطة في الهجوم والدفاع ، وكانت أحدى اللاعبات الرئيسيات في منتخب شابات ايران لكرة القدم،حيث لعبت بشكل رائع في بطولة آسيا تحت 19 عاما.

سافرت كلنوش منذ طفولتها للمشاركة في مختلف المباريات الكروية واثبتت منذ ذلك الوقت للجميع قيمة كرة القدم النسائية الإيرانية.

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