انتاج ايران من السجاد اليدوي يشهد نموا بنسبة 261 بالمائة

و أضاف "فرح ناز رافعي " اليوم الثلاثاء في تصريح الخاص لمراسل ارنا :أن حجم إنتاج السجاد اليدوي في ايران تجاوز 2.8 مليون متر مربع قبل ثلاث سنوات وشهد نموا ليبلغ اكثر من ثلاثة ملايين متر مربع قبل عامين .

وبشأن تصدير هذا المنتج الذي يجسد هوية إيران وتاريخها وتراثها القديم، قال رافعي ان 120 دولة في العالم تأتي ضمن قائمة منتجي السجاد اليدوي وبلغ اجمالي قيمة صادراتها في العام 2019، 800 مليون دولار واستحوذت ايران على 73 مليون دولار من هذا الرقم.

وأشار رئيس مركز السجاد الوطني الإيراني: "رغم هناك دول عديدة تنتج السجاد اليدوي في العالم ان لسجاد اليدوي الايراني لا مثيل له في العالم من ناحية الجودة والتصميم".

واشار الی تاکید سماحة قائد الثورة الاسلامية لاقامة معرض دائمي للسجاد اليدوي واضاف ان هذا التاكيد يأتي انطلاقا من اهتمام سماحته بهذا الموضوع وضرورة تنفيذه علي وجه السرعة.

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