٢٥‏/٠٨‏/٢٠٢٠ ٢:٤٠ م
رقم الصحفي: 3089
رمز الخبر: 84015791
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تسجيل 125 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا في إيران

تسجيل 125 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا في إيران

طهران/25آب/أغسطس/إرنا- اعلنت المتحدثة باسم وزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي الايرانية، سيما سادات لاري، بأن عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا في البلاد، بلغ لغاية ظهر اليوم الثلاثاء 363 الفا و 363شخصا، فيما تم تسجيل 125 حالة وفاة جديدة جراء الإصابة بالفيروس خلال الساعات الـ24 الماضية ليبلغ إجمالي عدد الوفيات بكورونا في ايران 20 ألفا و 901شخصا.

واضافت سادات لاري في تصريحها الصحفي اليوم الثلاثاء، انه تم خلال الساعات الـ  24 الماضية تسجيل ألفين و 213 حالات إصابة جديدة بكوفيد-19 ليرتفع اجمالي عدد المصابين بالفيروس في البلاد الى 363 الفا و363 شخصا حتى الآن.

وأشارت الى أن 1059شخصا من إجمالي المصابين بالفيروس خلال الساعات الـ ـ24  الماضية تلقوا العلاج في المستشفيات.

وتابعت، ان عدد المتعافين من كورونا في إيران بلغ 313 آلاف و 58 شخصا لغاية الآن، فيما 3,839 من المصابين بكوفيد-19 في البلاد في وضع حرج ويخضعون للعناية المركزة.

كما أعلنت المتحدثة باسم وزارة الصحة، ان ثلاثة ملایین و88 الفا و313 شخصا خضعوا حتى الآن لاختبار الاصابة بفیروس كورونا في أنحاء البلاد.
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