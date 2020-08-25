تقارير الوكالة الدولية للطاقة الذرية المرجع الامثل حول خفض التعهدات الايرانية

وردا على تصريحات بين النواب في مجلس الشورى الاسلامي حول "عدم تنفيذ سياسات الخطوة الرابعة فيما يخص تقليص تعهدات ايران المنصوصة في الاتفاق النووي لدى منشاة فردو النووية"، اوضح خطيب زادة : ان مسؤولي المنظمة الايرانية للطاقة النووية معنيون بتقديم ايضاحات فنية وتكيملية حول هذا الامر، لكن المؤكد هو ان كافة القضايا ذات الصلة بالخطوات الخمس لخفض التعهدات والمعلنة من جانب الجهاز الدبلوماسي في البلاد، انجزت تماما.

واضاف : ان كل ما اعلنته الجمهورية الاسلامية الايرانية في سياق الخطوات التقليصية لتعهدات الاتفاق النووي تم انجازه بدقة، وبطبيعة الحال جرت هذه الخطوات وفقا للحاجة، وعلى سبيل المثال هناك موضوع تخصيب اليورانيوم الذي يتم بناء على الضرورة والحاجة ايضا.

واكد خطب زادة : ان افضل مرجع في هذا الخصوص هي تقارير الوكالة الدولية للطاقة الذرية الصادرة عقب تنفيذ الخطوات التقليصية للتعهدات المنصوصة ضمن الاتفاق النووي من جانب ايران؛ مبينا ان الوكالة الدولية اكدت في جميع هذه التقارير بان هذه الخطوات انجزت تماما.

انتهى ** ح ع