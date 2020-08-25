المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية يلتقي ظريف

كما التقى المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية ظهر اليوم الثلاثاء مع رئيس المنظمة الوطنية للطاقة النووية، علي أكبر صالحي

ووصل رافائيل غروسي طهران مساء أمس الإثنين، على رأس وفد من الوكالة الدولية للطاقة الذرية وكان في إستقباله لدى وصوله المتحدث باسم المنظمة الوطنية للطاقة النووية، بهروز كمالوندي، والسفير والمندوب الدائم للجمهورية الإسلامية الإيرانية لدى المنظمات الدولية في فيينا، كاظم غريب آبادي.

وجاءت الزيارة تلبية لدعوة رسمية من الجانب الإيراني في سياق إستمرار التعاون الثنائي بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية.

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