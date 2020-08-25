وزير الجهاد الزراعي : ايران لديها الطاقات اللازمة لانتاج السكر

وفي مراسم افتتاح مشاريع عمرانية واقتصادية في مدينة كنبدكاووس التابعة لمحافظة كلستان (شمال شرقي البلاد) بمناسبة اسبوع الحكومة اضاف خاوازي : ان ايران حققت الاكتفاء الذاتي في انتاج القمح بفضل اجراءات القطاع الزراعي؛ كما اشار الى انتاج 2.7 مليون طن من لحوم الدواجن.

وزير الجهاد الزراعي نوه بانتاج 11 مليون طن من الحليب و1.40 مليون طن من البيض في البلاد، مصرحا ان حجم الانتاج لهذين المنتجين يزيد عن الطلب المحلي.

كما اشار خاوازي الى زيادة منتجات قطاع الزراعة خلال الاعوام السبعة الاخيرة، وقال : ان حجم الانتاج في هذا القطاع ارتفع من 97 ميلون طن قبل سبعة اعوام الى 130 مليون طن حاليا، ويتوقع بان يبلغ هذا الحجم 132 طنا بنهاية العام الايراني القادم (الذي سيبدا في 21 أذار/مارس القادم).

انتهى**2018/ ح ع **