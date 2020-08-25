خبير روسي بارز يتحدث عن تضاؤل فرص ترامب للفوز فی الانتخابات القادمة

واضاف كوروتشينكو وهو رئيس تحرير مجلة الدفاع الروسية العسكرية في مقابلة مع مراسل وكالة ارنا اليوم الثلاثاء، ان هذا الفشل اظهر تماما عزلة الولايات المتحدة على الصعيد الدولي من جديد.

وصرح انه مع بقاء نحو ثلاثة اشهر على موعد الانتخابات الرئاسية الاميركية، لم يعد لدى ترامب متسع من الوقت للتعويض عن هذه الهزيمة مضيفا ان شعبية ترامب انخفضت، الأمر الذي قلل من امكانية فوزه على منافسه الديمقراطي.

وتابع الخبير الروسي البارز، ان لهذا السبب، نرى اصرارا اميركيا على استخدام آلية الزناد ضد إيران، وهو اجراء جعل واشنطن منتهكة لقرار مجلس الامن رقم 2231.

وقال : ان امريكا لا تمتلك اي حق في القرار 2231 لان ترامب انسحب من خطة العمل المشترك الشاملة (الاتفاق النووي) في عام 2018 وان اصراره على اعتبار الولايات المتحدة طرفا في هذا الاتفاق يدل على الغطرسة.

وصرح الخبري الروسي، ان هذا النوع من السلوك الاميركي في الساحة الدولية يزيد من عزلتها لان العديد من الدول سئمت من توجهات واشنطن الاحادية وحتى حلفائها المقربون، بما في ذلك ألمانيا وبريطانيا، يحتجون على تجاهل المسؤولين الاميركيين للقانون الدولي.

واشار في السياق الى محاولات ترامب لحرف الراى العام عن المشاكل الداخلية في اميركا بما في ذلك فشله في احتواء ازمة كورونا.

انتهى**2018/ ح ع **