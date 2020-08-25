٢٥‏/٠٨‏/٢٠٢٠ ٨:١٨ م
رقم الصحفي: 2460
رمز الخبر: 84016314
٠ Persons

سمات

جهانغيري : قسوة الشرطة الامريكية تنبع من النزعة العنصرية السائدة في هذا البلد

جهانغيري : قسوة الشرطة الامريكية تنبع من النزعة العنصرية السائدة في هذا البلد

طهران / 25 / اب / اغسطس / ارنا – قال النائب الاول لرئيس الجمهورية "اسحاق جهانغيري" : ان قسوة الشرطة الامريكي المتمثلة في جريمة القتل المروعة بحق الشاب الامريكي الاسود، تنبع من الكراهية التاريخية والمتاصلة في الافكار العنصرية (السائدة في هذا البلد)؛ مؤكدا ان الضمير الانساني يندد جليا وخفيا وفي كل مكان بهذه الجريمة.

جاء ذلك في رسالة بعث بها النائب الاول لرئيس الجمهورية اليوم الاربعاء، على خلفية جريمة القتل المروعة والمؤلمة التي اقدمت عليها الشرطة الامريكية بحق الشاب الامريكي من ذوي البشرة السوداء وذلك امام انظار ابنائه.

واضاف جهانغيري : انه لمن دواعي الاسف وجود هذا الحدّ من القسوة المتاصلة في الكراهية التاريخية المنبثقة من العنصرية والتي اتيحت الظروف لها في عهد ترامب اكثر من ذي قبل.

وكتب جهانغيري في خطابه : ان المجتمع الانساني شاهد بكل ذهول من جديد مسرح جريمة قتل مروعة ومؤلمة بحق المواطن الامريكي الاسود على ايدي الشرطة في هذا البلد وذلك امام انظار ابنائه.

واضاف : ان الجانب الاكثر ايلاما في هذه الواقعة هي المعايير الانتقائية السائدة في العالم خلال التعاطي مع هكذا جرائم، لكن الضمائر الانسانية في كل مكان تندد جليا وخفيا بهذه القسوة.

وكانت شبكة الـ سي ان ان التلفزيونية الامريكية، بثت الاثنين (24 اب / اغسطس الحالي) مشهدا مصورا حول قيام اثنين من عناصر الشرطة ولاسباب مجهولة، باطلاق النار عدة مرات على  شاب امريكي من ذوي البشرة السوداء عندما كان على وشك ركوب سيارته.

انتهى ** ح ع

سمات

تعليقك

You are replying to: .
7 + 9 =