وزير الخارجية الايراني: حان الوقت ليكف ترامب عن الاستماع الى حاشيته البلطجية

وفي تغريدة له على "تويتر" الثلاثاء، أشار ظريف الى الطلب الذي قدمه وزير الخارجية الاميركي مايك بومبيو يوم الخميس الماضي بالنيابة عن حكومة بلاده، الى رئيس مجلس الامن الدولي، لتفعيل آلية الزناد لإعادة الحظر الدولي ضد ايران، وكتب: ان بلطجية بومبيو وتمرده على القوانين، قد فرضت العزلة على اميركا مرة اخرى.

واضاف: رغم أن الولايات المتحدة منعت التشاور في مجلس الامن الدولي بشأن ابلاغها غير القانوني يوم الجمعة، الا ان الاعضاء الحاضرين في اجتماع اليوم (الثلاثاء) لهذا المجلس بشأن قضايا الشرق الاوسط، اعتبروا المحاولة الاميركية باطلة وعديمة الاثر.

وتابع ظريف: لقد حان الوقت ليكف دونالد ترامب عن الاستماع الى حاشيته البلطجية.

وأشار الرئيس الدوري لمجلس الامن الدولي، ديان دجاني، الى عدم تحقق الاجماع في هذا المجلس بشأن الطلب الاميركي، لتفعيل آلية الزناد (سناب باك) لإعادة الحظر الأممي على ايران، وقال: نظرا لعدم تحقق الاجماع فإن هذا المجلس ليس في موقع ليتخذ اجراءات اكثر بشأن طلب اميركا.

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