سفير النمسا في طهران: ثمة فرص جيدة متوفرة للتعاون الاقتصادي مع ايران

وقال شولتز خلال الثلاثاء لقائه محافظ آذربيجان الغربية محمد مهدي شهرياري، ان العلاقات بين إيران والنمسا مميزة وتاريخية وتعد مدينة أرومية ومحافظة آذربيجان الغربية بوابة النمسا إلى إيران.

وإشار سفير النمسا إلى الاحتفال بذكرى مرور 700 عاما على العلاقات الثنائية و 500 عاما على الشراكة و 160 عامًا على العلاقات الدبلوماسية بين إيران والنمسا وأضاف: ان القليل من الدول الأوروبية لديها مثل هذا التاريخ من العلاقات مع إيران.

ولفت السفير النمساوي إلى الإمكانيات الكبيرة لمحافظة آذربيجان الغربية وقال انه يمكن استخدام هذه الامكانيات لتطوير العلاقات مع هذه المحافظة وإيران اكثر فاكثر.

واوضح بان الزراعة العضوية والسياحة الطبيعية ودعم الصناعات الصغيرة والمتوسطة يمكنها ان تشكل 3 استراتيجيات مناسبة لتطوير العلاقات بين النمسا ومحافظة آذربيجان الغربية الواقعة شمال غرب ايران.

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