تراكتور سازي تبريز يتاهل الى نهائي كأس ايران

وفي هذه المباراة التي جرت في مساء الثلاثاء في استاد "يادكار امام" في تبريز في اطار الدور نصف النهائي لبطولة كاس ايران، سجل سعيد مهري هدف الفوز الوحيد لتراكتور في الدقيقة 47 من المباراة بتسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء اسكن الكرة بها في الزواية العليا اليسرى لمرمى نفط مسجد سليمان الذي لم يفلح حارسه في صدها.

وبهذا الفوز فقد تاهل تراكتور الى نهائي كاس ايران بانتظار الفائز من مباراة القمة التي ستجري مساء اليوم الاربعاء في استاد "آزادي" بطهران بين برسبوليس واستقلال طهران.

يذكر ان تراكتور فضلا عن تاهله الى نهائي الكاس فقد تاهل ايضا الى الملحق لدوري ابطال اسيا للموسم القادم نظرا لان كلا الفريقين برسبوليس واستقلال طهران كانا قد تاهلا لدوري ابطال اسيا من الدوري الممتاز لحلولهما في المركزين الاول والثاني فيه.

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