مسؤول ايراني: المشروع الشامل للموانئ الصغيرة في البلاد يكتمل في غضون 15 عاما

وقال راستاد في تصريح ادلى به لمراسل وكالة "ارنا" في مدينة بوشهر جنوب ايران، ان المشروع الشامل للموانئ الصغيرة الواقعة غالبيتها في محافظة بوشهر سينفذ في اطار 3 مراحل زمنية يستغرق كل منها 5 اعوام وتشمل المنشآت والبنية التحتية والمعدات.

واضاف، ان احد الامثلة البارزة للمشروع الشامل هو تنفيذ الارصفة في موانئ كنغان وبوالخير ومحمد عامري في محافظة بوشهر.

واوضح بان المحور لهذا المشروع الشامل هو التحرك نحو الاستفادة المثلى من طاقات الموانئ المناطقية والتجارية في البلاد وقال، ان هذه الاستفادة من الموانئ الصغيرة تاتي بهدف تحسين جودة الصادرات والواردات.

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