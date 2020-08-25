تنفيذ مشروع تطوير 28 مكمنا نفطيا في جنوب غرب ايران رغم الحظر

وقال احمد محمدي في تصريح صحفي الثلاثاء، رغم وجود الحظر والمشاكل فان صناعة النفط قد نفذت اكبر مشروع بعد انتصار الثورة الاسلامية وهو مشروع تطوير 28 مكمنا نفطيا.

واشار الى ابرام عقود بقيمة 1.5 مليار يورو لتنفيذ المشروع واضاف، ان 6 عقود في هذا المشروع قد بدا تنفيذها في العام 2018 فيما بدا تنفيذ 11 عقدا اخر منذ فترة قريبة.

واشار الى فشل مخططات الاعداء ضد الصناعة النفطية الايرانية وقال، لقد خلقوا اصعب اشكال الحظر ضد البلاد لكنهم لم يفلحوا مطلقا في دحر هذه الصناعة.

واوضح بان قطاع النفط كان بحاجة الى تكنولوجيا اجنبية فيما يتم في الوقت الحاضر توفير 80 بالمائة من السلع والمواد اللازمة للصناعة النفطية داخل البلاد.

وصرح بان نحو 80 بالمائة من الغازات المصحوبة مع النفط المستخرج كانت تحرق قبل انتصار الثورة الاسلامية فيما تبلغ النسبة الان 20 بالمائة وقال، ان هذه الغازات ذات قيمة حرارية وامكانية تبديلها الى منتوجات وفي الواقع يمكن الاستفادة منها كلقيم في المصافي.

واعتبر مصفى "بيد بلند2" من اكبر مصافي الغاز في العالم وقال، ان هذا المصفى قادر على جمع ومعالجة 2 مليار قدم مكعب من الغاز يوميا.

يذكر ان مشروع تطوير 28 مكمنا نفطيا يتضمن تنفيذ 124 مشروعا فوق سطح الاض وحفر 282 بئرا جديدة و اصلاح 143 بئرا وتنفيذ 165 عملية تحفيز فوق الابار، وتقدر الاعتمادات اللازمة لتطوير هذه المكامن نحو 4.6 مليار دولار.

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