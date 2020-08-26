ممثلية ايران في الامم المتحدة: مجلس الامن الدولي اثبت مرة اخرى عزلة اميركا

وجاء في بيان صادر عن الممثلية امس الثلاثاء: ان غالبية اعضاء مجلس الامن رفضوا مرة اخرى قبول رسالة الولايات المتحدة الاخيرة التي طلبت تفعيل آلية الزناد لاعادة الحظر الاممي على ايران.

واضاف: انه عن طريق رسائل منفردة او مشتركة، رفضت 13 من 15 دولة عضوا في مجلس الامن من ضمنها الدول المتبقية في الاتفاق النووي بقوة الاهلية القانونية للرسالة الاميركية.

وتابع البيان: ان اعضاء مجلس الامن اوضحوا بان اميركا وبعد خروجها من الاتفاق النووي لم تعد عضوا مشاركا فيه وبناء عليه لا تمتلك الحق لاعادة فرض الحظر الذي كان مفروضا من قبل مجلس الامن ضد ايران وهو حق مكفول فقط للدول المشاركة في الاتفاق النووي.

واضاف البيان الصادر عن الممثلية الايرانية في الامم المتحدة، انهم يرون بان اميركا حرمت نفسها من حق اعادة الحظر الاممي ضد ايران وبناء عليه فان رسالة اميركا لا يمكن اخذها بنظر الاعتبار بصفة ابلاغ يحظى بالاهلية لاهداف القرار 2231 لذا فانها فاقدة الان ومستقبلا لاي اثر قانوني.

يتبع ** 2342