الفيلم الايراني "تعلیم القیادة " يفوز بجائزة المهرجان الدولي للسينما في ايطاليا

و«تعليم القيادة» من إخراج مرضية رياحي، ويمثل في الفيلم كل من ليندا كياني، وعلي رضا ثاني فر، وسالار خمسة، وساناز مصباح.

ويهدف المهرجان الدولي إلى دراسة قدرة المرأة على إدارة مختلف شؤون الحياة والتأثير الذي تتركه على المجتمع باستخدام عدسة الكاميرا وخوضها التجارب السينمائية.

وفي جعبة مرجان رياحي كتابة سيناريوهات عدة أفلام روائية طويلة وقصيرة، وسبق لها الفوز بشهادة فخرية لأفضل سيناريو روائي طويل من الدورة الـ25 لمهرجان إصفهان الدولي لأفلام الأطفال والناشئة وذلك لكتابة سيناريو فيلم «كيف أمضيتم صيفكم الماضي؟».

وسبق أن فاز الفيلم بجائزة لجنة التحكيم من الدورة الثامنة عشرة من مهرجان «توباز» الدولي لأفلام النساء في الولايات المتحدة وجائزة أفضل فيلم قصير بالدورة الـ16 بمهرجان «المشمش الذهبي» السينمائي في أرمينيا وجائزة أفضل فيلم قصير بالدورة السادسة من مهرجان الأفلام النسائية «دوبلين» في إيرلندا وجائزة أفضل فيلم درامي قصير بمهرجان I will tell السينمائي في بريطانيا بدورته الـ13 وجائزة أفضل فيلم روائي قصير من مهرجان Big Muddyالدولي في الولايات المتحدة وغيرها من المهرجانات.

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