وزير الدفاع اليمني يتوعد التحالف السعودي بمزيد من الهزائم

وأضاف وزير الدفاع في كلمته أمام القيادات الميدانية من منتسبي المنطقة العسكرية السادسة بمحور خب والشعف" هذا الكلام ليس من باب الاستعراض أو الاستهلاك الإعلامي أو التهديد لكننا إذا قلنا نتبع القول بالفعل وهكذا تعلمنا من قياداتنا".

وأشار إلى أن القوات المسلحة اليوم تتخطى عتبات مرحلة جديدة وتمضي بقوة وثبات نحو تحقيق النصر الكبير، وقال" سنضحي بدمائنا وأرواحنا من أجل الشعب اليمني الأصيل ونعيد مجده من جديد".

وعبر وزير الدفاع باسم قيادة وزاره الدفاع ورئاسة هيئة الأركان العامة عن التقدير الكبير للإنجازات العسكرية الميدانية التي يحققها الأبطال في كل موقع وجبهة من جبهات المواجه.. وقال" لنا الشرف أن نكون بين أبطال الجيش واللجان الشعبية الذين رفعوا هامات اليمنيين إلى عنان السماء ومن ذلوا دول العدوان والغزاة والمحتلين وداسوا على عرباتهم ومجنزراتهم بأحذيتهم".

وأشار إلى أن تحالف العدوان لم يترك دولة عربية أو إسلامية إلا وتأمروا عليها، فنراهم فشلوا في التآمر على قطر كما فشلوا في اليمن والعراق وسوريا، ويتآمرون على ليبيا ولبنان والسودان ومصر وإيران وسيفشلون في كل مؤامراتهم ودسائسهم التي هي صناعة غربية.

وجدد وزير الدفاع، دعوته للمغرر بهم والمخدوعين الذين يقاتلون في صف العدوان بالتخلص من عباءة الشر والعودة إلى صف الوطن.

وکان المتحدث باسم القوات المسلحة الیمنیة العمید یحیی سریع، تحدث الجمعة عن تنفیذ عملیة عسکریة نوعیة فی مناطق قیفة ومناطق مجاورة بمحافظة البیضاء الیمنیة.

وأوضح أن المناطق المحررة تضم أکبر معسکرات "لداعش" و"القاعدة" علی مستوی الجزیرة العربیة"، لافتاً إلی "عناصر التنظیمین کانوا یعتمدون علی تلک المناطق فی إیواء عناصر أجنبیة منها سعودیة وغربیة".

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